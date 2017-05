Weer wapenincident in Klarendal

ARNHEM - In de Arnhemse wijk Klarendal heeft donderdag weer een wapenincident plaatsgevonden. Na een vechtpartij tussen meerdere personen werd een vuurwapen aangetroffen. Een persoon is aangehouden. Er viel een gewonde.

De vechtpartij was op de kruising van de Kapelstraat met de Oogstraat. De aanleiding is niet bekend. Bij het incident zouden twee of drie mensen betrokken zijn geweest. De gewonde persoon werd met een vuurwapen zijn geslagen. Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld.

De politie zou zijn uitgerukt met kogelwerende vesten. De dader is hierbij opgepakt. Het vuurwapen is in beslag genomen.

Gijzeling

Eerder deze maand hield in Klarendal een 57-jarige Arnhemmer in eerste instantie vier mensen gegijzeld. Twee gijzelaars werden vrijgelaten met een brief voor de politie.

De man was gewapend met messen en leek een bomvest te dragen. Zijn wapen en bomvest bleken nep te zijn. Vanwege de dreiging werd een deel van Klarendal afgesloten door de politie. Na enkele uren werd de verdachte gearresteerd.

Volgens het Openbaar Ministerie was een diepe wrok tegen de overheid de reden van de gijzeling.

