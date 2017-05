Man gepakt voor kinderporno en ontucht

NIJMEGEN - Een 48-jarige man uit Oosterhout, bij Nijmegen, is in zijn woonplaats opgepakt voor ontucht en het maken en verspreiden van kinderporno, dat meldt dagblad De Gelderlander.

De 48-jarige man is zowel in Nederlands als België verdachte van strafbare feiten op zedengebied, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) weten. De verdachte werd zondag aangehouden en is donderdagmorgen voorgeleid bij de rechter-commissaris. Die besloot dat hij sowieso nog veertien dagen vast moet zitten.

De man zou in zijn omgeving meerdere slachtoffers hebben gemaakt, zo zegt de krant. Twee minderjarige meisjes hebben donderdag een verklaring afgelegd bij de politie. Het OM wil dat niet bevestigen, maar zegt wel dat er twee aangiftes zijn gedaan tegen de man.

De 48-jarige Oosterhouter werkte vanuit huis voor een softwarebedrijf. Bij zijn aanhouding zijn harde schijven en andere gegevensdragers van de man in beslag genomen.

