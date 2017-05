Angst voor 'klein-Schiphol' op de Veluwe

APELDOORN - Een rekenfout zorgt voor grote onrust onder Apeldoorners. Zij vrezen dat vliegveld Teuge twee keer zo groot wordt omdat er door een fout van het ministerie twee keer zoveel vliegtuigen mogen landen.

Insprekers delen hun angst tijdens de politieke markt met raadsleden en de wethouder. Het vliegveld ligt dan wel in Voorst, de gemeente Apeldoorn is grootaandeelhouder, en heeft contact met de provincie over een nieuw luchthavenbesluit.

Per ongeluk

In februari erkende de provincie Gelderland, luchthaven Teuge en het ministerie van I&M in een gezamenlijke verklaring dat er in 2010 per ongeluk een grotere geluidsruimte in de vergunning is opgenomen. Ze willen de fout laten staan en wachten tot er een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen.

Angst voor drukte

De angst van insprekers komt mede doordat vliegveld Lelystad het drukker krijgt met vluchten vanaf Schiphol. Vluchten van Lelystad zullen dan weer naar Teuge verplaatsten. Wethouder Ciezzo benadrukt dat de mogelijke groei van Teuge nog altijd prima binnen de oude geluidsruimte past. Hij probeerde de zorgen bij zijn inwoners weg te nemen: 'Niemand heeft deze rekenfout gewild.' Hij heeft de aanwezige gemeenteraadsleden nogmaals beloofd er bij de luchthaven, de provincie en de aandeelhoudersvergadering erop aan te dringen dat in het nieuwe luchthavenbesluit de juiste geluidsruimte wordt opgenomen.

De luchthaven zal binnen korte tijd een aanvraag voor een luchthavenbesluit indienen bij de provincie Gelderland.