'Asbest weghalen kan best met minder veiligheidsmaatregelen'

ARNHEM - Asbest weghalen uit huizen kan best met minder veiligheidsmaatregelen zonder dat het gevaarlijker wordt voor de gezondheid. Dat zeggen vier grote woningcorporaties, waaronder Talis en Portaal uit Gelderland. De maatregelen die nu genomen worden bij asbestsanering kosten onnodig veel geld.

Asbest weghalen is een kostbare aangelegenheid. Woningcorporaties zijn snel tienduizenden euro's per huis kwijt. Volgens de corporaties omdat we zijn doorgeschoten in de veiligheidsmaatregelen.

3 ton extra

Ronald Leushuis van woningcorporatie Talis over een sanering in Nijmegen: 'Puur omdat regels werden aangepast waren we 300.000 euro meer kwijt voor 70 huizen. Het schoonmaken was al duur, maar dit was nog extra terwijl het niet aantoonbaar meer gezondheidskwaliteit oplevert.'

Talis heeft samen met drie andere grote woningcorporaties onderzoeksinstituut TNO gevraagd te onderzoeken of alle maatregelen wel nodig zijn of dat het simpeler en dus goedkoper kan.

Geld uitgeven waarvoor het echt nodig is

Leushuis: 'Het is een lastige boodschap, mensen denken al snel dat wij ons geld niet uit willen geven aan de huurder, maar het tegenovergestelde is waar, wij geven het liever uit aan iets dat echt nodig is. Het energiezuinig maken van huizen of een nieuwe badkamer bijvoorbeeld.

Gezondheidsdienst GGD wil dat mensen zo min mogelijk met asbest in aanraking komen, maar vindt ook dat de maatregelen bij het verwijderen wel in verhouding moeten staan tot de impact die ze hebben.

Of de kosten nog opwegen tegen de risico's is een vraag die woningcorporaties maandag op tafel tijdens een congres in Den Haag.