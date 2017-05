Escaperoom in een onderduikmuseum, Achilles-vrouwen en een KNMI-neerslagradar. Dit is het nieuws van vrijdag 12 mei

AALTEN - Een Escaperoom die geopend wordt in een onderduikmuseum, de Achilles-vrouwen spelen voor de eer en een neerslagradar in Herwijnen. Dit is het nieuws van vrijdag 12 mei.

Escaperoom in onderduikmuseum

Bezoekers van onderduikmuseum Markt 12 kunnen echt ervaren hoe het was om te moeten onderduiken tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast de originele onderduikplek en de schuilkelder herbergt het museum in Aalten sinds vandaag ook een heuse Escaperoom. Hierin kunnen de bezoekers ervaren hoe het is om in een benarde situatie op elkaar te moeten vertrouwen.

Achilles-vrouwen spelen voor de eer

Hoewel de mannen van Achilles'29 dit seizoen uitgevoetbald zijn, moeten de vrouwen nog wel gewoon aan de bak. Ze komen uit in de zogenoemde 'verliezerspoule', waar de nummers 5 tot en met 8 van de regulieren competitie in zitten. Hierin zit het team van vertrekkend trainer Judith Thijssen samen met Telstar, PEC en Heerenveen. Hoewel er geen ploeg degradeert, spelen de Achilles-vrouwen thuis tegen sc Heerenveen toch voor de eer én de eindstand in het klassement. Momenteel staan de Groesbekers op plek zeven (van de acht). De Friezen staan een plaatsje hoger.

Nieuwe neerslagradar in Herwijnen

Een bijzondere gebeurtenis vandaag in onze regio: de nieuwe neerslagradar van het KNMI in Herwijnen (gemeente Lingewaal) wordt officieel in gebruik genomen. Het zicht van de oude radar op de toren in De Bilt voldeed niet meer door de hoogbouw in de directe omgeving. Er werd een nieuwe plek gezocht en gevonden. Samen met het onlangs vernieuwde radarstation in Den Helder vormen zij het nieuwe KNMI-radarnetwerk. Hiermee kan iedere bui boven Nederland en de Noordzee in kaart worden gebracht.