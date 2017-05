Graafschap-verdediger gebruikt LinkedIn: 'Aandacht heb ik wat onderschat'

ARNHEM - Tim Linthorst, verdediger van De Graafschap, is op zoek naar een nieuwe club. Daarbij gebruikt de verdediger ook het sociale medium LinkedIn. En dat levert hem behoorlijk veel aandacht op. 'Dat heb ik wat onderschat'.

Hoewel de verdediger weer fit is én in de tweede seizoenshelft bij De Graafschap weer behoorlijk wat duels maakte, moet Linthorst weer weg uit Doetinchem. 'Ik krijg geen nieuwe aanbieding van de club. Trainer De Jong wilde mij graag houden. In februari is mij ook gezegd dat ik zou worden verlengd. Uiteindelijk gebeurde dat niet, dat is wel zonde.'

Maar de verdediger gaat niet bij de pakken neer zitten. 'Het is nu weer een uitdaging om iets anders te vinden. Maar De Graafschap is een mooie club met fantastische supporters, dat maak je niet snel ergens anders mee.'

'Had nog nooit van LinkedIn gehoord'

Nu zoekt de verdediger wel naar een andere club. Daar schakelde hij onder andere het sociale medium LinkedIn voor in. 'Ik had twee weken geleden nog nooit van LinkedIn gehoord, maar een vriend van mij zei maak dat eens aan. Uiteindelijk heeft een vriend, die bij NAC speelt, ook een tekst voor mij geschreven.' Linthorst begon met 40 vrienden en heeft er inmiddels bijna 200. Daarnaast krijgt hij veel berichten en hebben bijna 25.000 mensen zijn bericht gezien dat hij transfervrij is.

'Ik heb deze post erop gezet om een eventuele uitdaging niet uit de weg te gaan, maar ik heb de aandacht daarvoor wel wat onderschat.' Zowel het binnen- als buitenland reageert op de post van de verdediger. En bij de reacties zit er ook één van Julian Jenner, oud-speler van onder meer Vitesse. 'Ik heb met hem nu ook gepraat, het is afwachten wat er gaat gebeuren. Het is leuk dat hij mij nu ook helpt.'

'Geen LinkedIn-verdediger'

Linthorst zegt open te staan voor zowel een club in het binnen- als buitenland. 'De enige eis is, al moet ik het zelf laten zien, dat ik ga spelen.' En als dat lukt wordt Linthorst misschien wel de eerste LinkedIn-verdediger van Nederland. Dit nadat aanvaller Istvan Bakx ooit Google-spits als bijnaam kreeg toen KV Kortrijk-coach Vanhaezebrouck in België 'linkeraanvaller' intikte op Google. Zo vond hij Bakx voor zijn club.

'Maar die titel hoop ik niet te krijgen', aldus Linthorst. 'Maar je weet nooit waarmee dit mij kan helpen.'