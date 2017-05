'Feestdag voor Zevenaar'; grond voor outlet verkocht

ZEVENAAR - 'Het is echt een feestdag', zegt wethouder Gerard Hendriksen van de gemeente Zevenaar. De opening van de Fashion Outlet Zevenaar is een stap dichterbij. Donderdag heeft de gemeente de grond verkocht en is er met partijen uit de regio afgesproken om een succes van de Outlet te maken.

Initiatiefnemer Kees Woltering vult aan dat het een bijzonder moment is. 'We zijn in 2013 begonnen. De wethouders waren meteen enthousiast, maar de raadsleden niet. Nadat we met z'n allen naar Bataviastad waren geweest om te kijken wat een outlet nou precies is, was iedereen gelukkig enthousiast'.

Binnenstadondernemer niet direct enthousiast

Toch is niet iedereen even blij met de komst van de Fashion Outlet. 'De provincie Gelderland gooide direct de deur dicht', zegt Woltering. Ook de binnenstadondernemers waren niet direct enthousiast. 'Ik vind het nu een heerlijke dag, maar ik geef toe dat we in het begin niet stonden te juichen', zegt Fons Wenting van Het Algemeen Ondernemersverbond Zevenaar, AOZ. 'Het is een moeizaam proces geweest, maar nu de Raad van State een besluit heeft genomen kunnen we niet anders dan meewerken'.

Liemerse geschiedenis in ontwerp

De Fashion Outlet wordt gebouwd op het bedrijventerrein 7Poort, langs de snelweg A12. Op een terrein van 15.000 m2 komen 80 winkels en 1600 parkeerplaatsen. Nu de grond is verkocht kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Hoe het er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat de architectuur geënt is op de Liemerse geschiedenis. Zo zullen Huis Sevenaer, kasteel Bergh en De Panoven in architectuur en sfeer terug te vinden zijn.

Impressies: Stable International

In 2021 met korting shoppen

De schop gaat in 2019 de grond in. Het streven is om in 2020 de deuren te openen. 'Maar als ik realistisch ben, dan is dat 2021', zegt Wolterink. Veel hangt ook nog af van ontsluiting van het verkeer. Om de doorstroming te garanderen moet de afslag op de A12 verlegt worden. Aan het einde van het jaar wordt hier meer duidelijkheid over verwacht.

Sfeer is mooi, maar verkeer moet goed geregeld worden

Tijdens een speciale informatiebijeenkomst donderdagavond kwam een handjevol geïnteresseerden kijken naar de plannen. 'Ik vind het mooi dat de Liemerse geschiedenis terug te vinden is in de panden', zegt één van de bezoekers. Een ander maakt zich toch zorgen over het verkeer. 'Het staat nu al vast, ik hoop dat dat goed gaat en dat het een punt van aandacht is'. Wethouder Hendriksen geeft aan dat juist de ontsluiting een punt van aandacht is.