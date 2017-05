Bas van de Goor: behandeling tegen kanker succesvol

APELDOORN - Voormalig topvolleyballer Bas van de Goor meldt donderdag op zijn website dat de behandeling die hij moest ondergaan wegens lymfeklierkanker succesvol is verlopen.

'Goed nieuws', stelt de 45-jarige Apeldoorner na een bezoek aan het ziekenhuis. 'Na acht chemokuren die in totaal vijf maanden hebben geduurd is de behandeling succesvol gebleken. De lymfeklierkanker is op dit moment uit mijn lichaam. Ik zal de komende tijd wel onder controle blijven in het ziekenhuis.'

Van de Goor, die al langer diabetes heeft, meldde in november dat bij hem kanker was geconstateerd. 'Mijn aandacht gaat nu uit naar fysiek herstel. Het is lastig te zeggen hoe lang dat gaat duren. Daarom is het zaak om geduld te hebben en langzaam op te bouwen', liet hij weten op de website van zijn foundation, waarmee hij mensen met diabetes stimuleert om aan sport te doen.

