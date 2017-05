Koning fietst vanuit Nijmegen naar Arnhem

ARNHEM - Koning Willem-Alexander opent in juni het internationale fietscongres Velo-city. Dat doet hij door een stuk te fietsen over het RijnWaalpad, het kilometerslange snelfietspad tussen Nijmegen en Arnhem.

Het congres, Velo-city 2017, zal van 13 tot en met 16 juni 2017 plaatsvinden in Arnhem en Nijmegen. Het is 's werelds grootste fietscongres waar zo'n 1500 mensen van over de hele wereld elkaar ontmoeten om de laatste innovaties op fietsgebied te bespreken.

Tijdens het congres zijn er meer dan 250 sprekers zijn uit 40 landen. Op de laatste congresdag zal de European Cycling Strategy aan eurocommissaris Bulc worden aangeboden. Dit is het ontwerp van de Europese strategie voor de komende jaren om fietsen een belangrijkere rol te geven.'

'De wereld laten zien wat we in onze regio bereikt hebben'

Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen en waarnemend burgemeester Boele Staal van Arnhem zijn blij om gastheer te mogen zijn van Velo-city.

'Arnhem-Nijmegen wordt steeds meer een grootstedelijk gebied, dat we leefbaar willen houden. De fiets speelt daarin een belangrijke rol en daarom werken we nauw samen aan diverse regionale fietsvoorzieningen. Tijdens Velo-city kunnen we laten zien wat we in onze regio en in Nederland hebben bereikt en kunnen we inspiratie opdoen voor verdere vernieuwing. Dat Koning Willem-Alexander onze gast is bij de officiële opening maakt het nog specialer', aldus de burgemeesters van Arnhem en Nijmegen.