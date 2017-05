Wijchense zwaantjes liefdevol opgevangen

NIJMEGEN - De kuikens van de zwaan die afgelopen week overleed in Wijchen, zijn liefdevol opgevangen door de dierenambulance. De moederzwaan van het Wijchens Meer overleed aan uitputting.

Haar drie jongen en één ei, dat nog niet uitgekomen was, zijn door de Dierenambulance opgehaald. Paul Deuning, de beheerder van het opvangcentrum, vertelt hoe het gaat met de jonge zwaantjes.

De zwanen worden gevoerd en grootgebracht bij de Dierenambulance. 'Uiteindelijk als ze volwassen zijn en weer de wijde wereld in kunnen gaan, gaan we ze daar ook met de zwanen die daar zitten, uitzetten', vertelt Deuning.

De moederzwaan en haar zwaantjes zijn drie dagen geleden gevonden. 'In het begin was het vrij kritiek, omdat ze natuurlijk net uit het ei kwamen en normaal geeft de moeder ze af en toe een duwtje. Dat hadden ze nu niet, maar ze lopen nu goed en ze eten ook goed. Uiteindelijk gaan we ze bij een volwassen zwaan zetten, zodat ze daar dingen van kunnen leren die ze in de natuur moeten weten', aldus Deuning.