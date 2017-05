Verpleegster zet collega's in het zonnetje

Marjo Korving, foto: Omroep Gelderland

VOORTHUIZEN - Het verplegend personeel in verzorgingshuis Nieuw Avondrust in Voorthuizen is op deze internationale dag van de verpleging op een bijzondere manier in het zonnetje gezet. Geheel op eigen initiatief heeft verpleegster Marjo Korving met behulp van lokale winkeliers cadeaus en lekkere dingen voor de medewerkers geregeld.

Ze vindt dat iedereen het verdient en ze wil collega's ook graag een hart onder de riem steken in moeilijke tijden met bezuinigingen. Tijdens de koffiepauze verraste Korving haar collega's uitgedost in een ouderwets zustersuniform en met een antieke kar waarop de verrassingen lagen. Grondlegger Florence Nightingale De Dag van de Verpleging is een internationale dag die sinds 1965 ieder jaar op 12 mei wordt gehouden. 12 mei 1820 is de geboortedatum van Florence Nightingale, een Britse verpleegkundige die wordt gezien als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. Sinds 2013 wordt het ook wel de Dag van de Zorg genoemd.