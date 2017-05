Knappe prestatie wielrenner Kelderman in Giro

TERME LUIGIANE - Wilco Kelderman heeft zich donderdag laten zien in de zesde etappe van de Giro d'Italia. De Barneveldse wielrenner eindigde in de rit van Reggio Calabria naar Terme Luigiane op een verdienstelijke zevende plaats. De Zwitser Silvan Dillier van BMC won de etappe.

Dillier vluchtte al vroeg in de etappe met Jasper Stuyen, Mads Pedersen, Lukas Pöstlberger en Simone Andreetta uit het peloton. Het grootste verschil was zes minuten.

In de slotfase bleven alleen Dillier, Stuyven en Pöstlberger hiervan over. De Zwitser hield tijdens de afsluitende sprint zijn zenuwen het beste in bedwang en ging als eerste over de streep.

Klassement

Kelderman zat in het peloton en kwam na 39 seconden over de streep. Hij was de beste Nederlander van de dag. Door zijn zevende plek staat de Barnevelder nu op plek 16 in het algemeen klassement, op 23 seconden van rozetruidrager Bob Jungels.

