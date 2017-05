Duitse ambulances rijden nu ook in Dinxperlo

DINXPERLO - Duitse ambulancebroeders uit Isselburg rukken sinds begin deze maand ook uit voor mensen in de regio Dinxperlo. Hierdoor kunnen mensen in de Gelderse grensregio sneller geholpen worden. De ambulance is deze maand al een paar keer uitgerukt in Gelderland.

De Duitse broeders hebben allemaal een cursus gehad over de taal- en cultuurverschillen tussen Nederland en Duitsland. Ook kregen ze les in medicijnnamen. Snellere spoedzorg Als iemand in geval van nood de meldkamer belt, kan de medewerker daar zien welke ambulance het dichtst in de buurt is. Als er nu een Duitse ambulance dichterbij is, wordt die gestuurd. Op die manier kan de patiënt zonder tijd te verliezen naar het dichtstbijzijnde en het meest geschikte ziekenhuis worden vervoerd. Het ambulanceproject is een proef van de Euregio, de samenwerkingsorganisatie tussen Nederlandse en Duitse regio's. Het loopt tot juni volgend jaar. Dan wordt er verder gekeken. Zie ook: Hulp nodig? Duitse ambulancemedewerkers rukken voor u uit!