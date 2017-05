Supermarktbroers zijn beste van Nederland: 'We moeten niet op elkaars stoel gaan zitten'

AALTEN - Tijn en Niek Leussink kunnen hun geluk niet op. Ze zijn woensdagavond verkozen tot de beste zelfstandige supermarktondernemers van Nederland. De prijs was een initiatief van brancheorganisatie Vakcentrum.

'We zijn hier heel blij mee', zegt Tijn Leussink. 'Deze wedstrijd wordt om het jaar gehouden en er deden 200 ondernemers mee. We deden al eens eerder mee met onze winkel in Goor (Twente), maar toen werden we tweede. De eerste prijs lonkte nog en die hebben we nu binnen kunnen halen met Aalten.'

De ondernemers onderscheiden zich behoorlijk van traditionele supermarkteigenaren, zo zei de jury. Zo werken de twee bijvoorbeeld zonder bedrijfsleider in hun winkel. 'Dat betekent dat de verantwoording van het bedrijf laag in de organisatie ligt. Zo krijgen scholieren bijvoorbeeld veel meer te doen dan bij een normaal bijbaantje.'

Werk sluit aan

'Dat betekent bijvoorbeeld dat medewerkers met een Human Resource opleiding niet op de vleeswarenafdeling werken, maar op de personeelsadministratie zitten. Een leraar zal dan ook de nieuwe medewerkers inwerken', vertelt Tijn Leussink. Volgens de supermarkteigenaar loopt zo'n systeem veel makkelijker dan bij een traditionele bedrijfsvoering, dat komt doordat het personeel meer hun eigen verantwoordelijkheid neemt.'

'In de streek'

De broers werken nu al vier jaar met dit systeem. Maar ze werden door de brancheorganisatie ook geroemd om hun plek in de samenleving. Zo zou er bijna geen evenement voorbij gaan in de buurt waar ze niet bij zijn. 'Daarnaast gebruiken wij ook de producten van lokale leveranciers. De aardbeien, rookworsten en bonbons komen ook echt uit de omgeving van Aalten.'

Vierde generatie

Tijn en Niek wonnen onder meer 2000 euro voor de personeelspot. 'Daar gaan we een mooi feestje van bouwen', aldus Tijn. En misschien gebeurt dat nog wel vaker als de broers goed blijven samen werken. 'We zijn de vierde generatie die nu het bedrijf hebben overgenomen, het is bij onze overgroot opa begonnen. Niek en ik zijn heel verschillend, maar dat maakt het ook makkelijker. We benutten elkaars sterke punten en als we niet op elkaars stoel gaan zitten, blijft dat lang goed gaan.'