Apeldoorn bouwt 600 extra woningen

APELDOORN - Apeldoorn bouwt de komende drie jaar 600 extra woningen. Dat meldt de gemeente.

'Na jaren van crisis trekt de woningmarkt ook in Apeldoorn aan. Desondanks blijkt er in Apeldoorn onvoldoende aanbod aan goedkope huur- en koopwoningen en (middel)dure huurwoningen', valt er onder andere te lezen in het persbericht.

'Om op korte termijn aan de vraag naar deze woningen te kunnen voldoen, worden de komende drie jaar de bouw van 600 woningen toegevoegd aan het lopende woningbouwprogramma.'

Plannen uitgewerkt

De gemeente vroeg begin dit jaar grondeigenaren om met voorstellen te komen voor de bouw van de extra woningen. Hierop werden 75 plannen voor in totaal 2.472 woningen ingediend. Het college van burgemeester en wethouders heeft een selectie gemaakt uit deze plannen.

De woningen worden in de binnenstad gebouwd aan onder andere de Paul Krugerstraat. Ook komen er nieuwe huizen onder meer in de wijk Zuidbroek, aan de Dovenetel, Hoenderparkweg en Imkersplaats.

De woningen moeten uiterlijk 2019 klaar zijn.