OV Achterhoek en Rivierenland blijft in handen Arriva

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Vervoerder Arriva blijft tot in ieder geval eind 2025 bus- en treinvervoer in de Achterhoek en Rivierenland verzorgen. Arriva meldt dat het contract daarover met de provincie is verlengd.

De vervoerder is sinds eind 2012 actief op onder meer de spoorlijnen Winterswijk-Zutphen, Winterswijk-Arnhem en Arnhem-Tiel. Het contract liep tot 2020 en is nu met 5 jaar verlengd. Anne Hettinga, bestuursvoorzitter van Arriva Nederland is blij met de nieuwe afspraak en dankt zijn personeel: 'Dit is dankzij de inspanningen van alle medewerkers in dit gebied. Zij verdienen dan ook een groot compliment!'