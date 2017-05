Geen sollicitatieplicht en extra bijverdienen: Wageningen wil proef met bijstand

WAGENINGEN - De plannen waren er al een tijdje, maar het duurde even voordat Wageningen alles geregeld kreeg met onder andere het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De gemeente kan als de raad akkoord gaat na de zomer eindelijk starten met een proef met de bijstand.

Wageningen heeft momenteel bijna 800 inwoners met een bijstandsuitkering. De gemeente wil een deel van die groep betrekken bij een experiment.

Wat houdt het experiment in?

Het experiment lijkt een beetje op de proef van het basisinkomen. Mensen in de bijstand krijgen een x-bedrag en mogen zelf weten wat ze daarmee doen. In dit geval wil de gemeente een proef doen met vier groepen.

100 personen zullen bijvoorbeeld gewoon mogen bijverdienen, terwijl ze een bijstandsuitkering hebben.

50 personen hoeven niet verplicht te solliciteren, maar nemen zelf de regie over hun weg naar werk.

50 personen krijgen extra begeleiding richting werk.

Voor 100 personen zal er niks veranderen (dit is de controlegroep).

'We willen namelijk onderzoeken wat het effect is op de mensen in de bijstand, wanneer zij meer vrijheid en maatwerk krijgen of wanneer zij meer bijverdiensten mogen houden. De huidige aanpak is sterk gericht op regels en het controleren daarvan; wij geloven juist in een positieve werkwijze die uitgaat van vertrouwen in mensen, maatwerk en motivatie van de mensen die in de bijstand zitten', aldus wethouder Dennis Gudden.

In juni een besluit

Het is nog niet zeker of het experiment er ook daadwerkelijk komt. De gemeenteraad zal daar in juni een besluit over nemen. Als de raad akkoord gaat zal de proef op 1 september starten en zal het zeker twee jaar duren.