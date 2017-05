Onkruid doodspuiten? Vitens wil ons liever aan de voegenborstel

ARNHEM - Gelderlanders moeten bij het gebruik van bestrijdingsmiddelen tijdens het tuinieren meer rekening houden met de winning van drinkwater. Dat stelt drinkwaterbedrijf Vitens. Het bedrijf vindt in bijna 60 procent van de Gelderse grondwaterbronnen minieme sporen van bestrijdingsmiddelen.

Volgens het waterbedrijf is tien procent hiervan afkomstig van particulieren. Er zijn 41 Gelderse waterwingebieden en ongeveer 115.000 Gelderlanders wonen op hun eigen drinkwaterbron.

Niet duurzaam

Bestrijdingsmiddelen uit het grondwater halen kost erg veel energie en is niet een bepaald duurzame aangelegenheid. Vitens begint daarom samen met de provincie een actie om mensen hier bewuster van te maken in de hoop het gebruik van deze middelen hiermee terug te dringen.

Verslaggever Niels Kater bij Vitens:

Vitens benadrukt wel dat het drinkwater volkomen veilig is.

Voegenborstel

Om de actie zichtbaar te maken worden symbolisch reusachtige rietjes geplaatst in Arnhem, Druten, Nijmegen en Dieren. Deze moeten mensen er aan herinneren dat het water in de grond de bron van drinkwater is.

Ook komt er een actie waarbij mensen hun bestrijdingsmiddelen in mogen leveren bij een tuincentrum en hiervoor als alternatief kosteloos een voegenborstel terugkrijgen.

Een voegenborstel - Foto: Omroep Gelderland