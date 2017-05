Huntelaar krijgt groots afscheid bij vertrek Schalke 04

GE - Klaas-Jan Huntelaar vertrekt aan het einde van dit seizoen bij Schalke 04. Via Twitter maakt de club donderdag bekend dat de Achterhoeker dit weekend een groots afscheid krijgt. Waar de spits volgend seizoen speelt, is nog niet bekend.

'Klaas-Jan Huntelaar krijgt voorafgaand aan de wedstrijd (tegen Hamburger SV, red.) een passend afscheid. Hij heeft de laatste jaren ongelooflijk veel voor Schalke 04 betekend', twittert de club.

Doelpuntenmaker

De Achterhoeker speelde in totaal zeven jaar in Gelsenkirchen. In 237 wedstrijden vond Huntelaar 126 keer het net. Hij won de DFB-Pokal en de DFL-Supercup met Schalke 04.

Voordat Huntelaar in Duitsland terechtkwam, voetbalde hij bij PSV, De Graafschap, AGOVV, sc Heerenveen, Ajax, Real Madrid en AC Milan. De spits speelde ook 76 interlands voor het Nederlands elftal, waarin hij 42 keer scoorde.

Terug naar Ajax?

Waar Huntelaar volgend seizoen zijn kunsten vertoond, is nog onduidelijk. De Achterhoeker wordt al enkele jaren gelinkt aan een terugkeer naar Ajax.

Dit seizoen speelde hij in de kwartfinale van de Europa League met Schalke 04 nog tegen de Amsterdammers. Over twee wedstrijden bleek Ajax te sterk voor de Duitsers (0-2 verlies, 3-2 na verlenging).

