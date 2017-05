Onweer en buien op komst in Gelderland

ARNHEM - Vandaag was het warm en zonnig, maar daar komt begin van de avond een einde aan, voorspelt MeteoGroup Nederland. Buien en onweer drijven richting Gelderland.

'Momenteel kampt Zuid-Limburg met onweersbuien, maar die komen allemaal richting Gelderland. Rond 18.00 uur bereiken ze het Rivierengebied', vertelt Heleen de Boer van MeteoGroup Nederland.

'Uiteindelijk zullen de buien over heel Gelderland trekken. Maar tegen de tijd dat ze de provincie binnenkomen, is het alweer wat afgekoeld waardoor het onweer minder intens zal zijn.'

Vrijdag en weekend wisselvallig

Volgens De Boer is het na vanavond nog niet afgelopen. 'Vanuit Frankrijk komt er regen naar Nederland drijven. In de ochtend zal dat boven de provincie hangen en regent het. Daarna is er opnieuw kans op onweer.'

Ook zaterdag en zondag is het onstabiel. 'Er is kans op zon, maar tussen 15.00 en 20.00 uur is er ook kans op onweer', vertelt de weervrouw.