20 mannen en 1 vrouw willen burgemeester worden van Arnhem

Foto: Omroep Gelderland/Archief

ARNHEM - Wie wordt de nieuwe burgemeester van Arnhem? De kans is in ieder geval groot dat het een man is. 21 sollicitanten hebben zich gemeld bij commissaris van de Koning Cornielje. Van hen is er maar 1 vrouw.

Dat laat de provincie Gelderland weten. De kandidaten zijn 31 tot 58 jaar oud. Onder hen zijn acht mensen met burgemeesterservaring en zes die werken of hebben gewerkt als wethouder. De andere zeven komen niet uit de politiek maar uit het bedrijfsleven, de overheid of uit de sector dienstverlening. Verschillende partijen De verdeling naar politieke kleur is als volgt: PvdA : 6 VVD : 5 CDA : 2 D66 : 2 GroenLinks : 1 Lokale Partij : 1 Onbekend : 4 Hoe verder? De komende tijd zal commissaris van de Koning Cornielje gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Daarna overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Arnhem is samengesteld. Hierop worden twee kandidaten voorgesteld aan de gemeenteraad, waarna een aanbeveling volgt. Uiteindelijk moet de minister van Binnenlandse Zaken akkoord gaan. Alleen de naam van de kandidaat die als eerste op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt. Naam vrij snel bekend Voor de zomer moet de nieuwe burgemeester aangesteld zijn. Die persoon is dan de opvolger van tijdelijk burgemeester Boele Staal (D66), die de zieke en vertrokken Herman Kaiser (CDA) heeft vervangen.