Droom komt uit voor Jannes met optreden in Gelredome

ARNHEM - De Drentse zanger Jannes viert zijn 15-jarige jubileum in het Arnhemse stadion Gelredome. Jannes wordt op het podium bijgestaan door een 16-koppige band. 'Ik wil graag wat terugdoen voor mijn fans', zegt Jannes.

'Ik heb in 15 jaar veel dingen gemaakt waar ik trots op ben. Veel mensen ontmoet en locaties bezocht. In al die jaren is er enorm veel gebeurd, het is echt een mijlpaal. Nu wil ik graag wat terugdoen', vertelt de Drentse zanger op Radio Gelderland.

Luister het radio-interview met Jannes terug:



Gelredome beste locatie

'Gelredome is eigenlijk de beste plek. Het is namelijk voor bijna iedereen even ver rijden. Vier jaar terug stond ik in Ahoy, maar toen vertelden veel mensen dat ze erg ver moesten rijden. Nu is het lekker centraal en kunnen er meer mensen komen', vertelt Jannes.

'Elk jaar met het piratenfestijn sta ik er. Het is fantastisch om er te zijn. Het is een mooie plek en muzikaal klinkt het allemaal fantastisch. De keuze was snel gemaakt.'

'Droom komt uit'

Voor Jannes is Gelredome een droom die uitkomt. 'Er passen in totaal 32.000 mensen in het stadion. Ik weet niet of het haalbaar is, daarom gaan we eerst voor 22.000 mensen. Mocht het uitverkocht zijn, kunnen we altijd nog wat meer kaarten vrijgeven. De reacties die ik krijg, zijn hartverwarmend. Het wordt een hele mooie avond met alles erop en eraan.'

