Sluiting dreigt voor ruilwinkel na weigering subsidie

NIJMEGEN - Nijmegen weigert om 40.000 euro subsidie uit te trekken voor de Ruilwinkel Nijmegen. De gemeente kijkt wel mee voor een tijdelijke ruimte voor de winkel.

Op hun website van de ruilwinkel staat: 'Ruilwinkel. Waar ruilen geen huilen is.' Maar het huilen staat initiatiefneemster Lydia Woudenberg momenteel nader dan het lachen. Ze is zwaar teleurgesteld in de gemeente die geen geld geeft.

Er is geen subsidie 'voor dergelijke wijkparticipatie-activiteiten', zo is haar woensdagavond meegedeeld door een ambtenaar. Woudenberg: 'Waar overheen wordt gekeken is dat wij geen wijkparticipatie zijn, maar er voor heel Nijmegen en omgeving én alle lagen van de bevolking zijn.'

Geen geld maar punten

De ruilwinkel bestaat sinds juli 2016 en is wat anders dan een kringloopwinkel. Hier wordt namelijk niet gewerkt met geld, maar met punten. Als je iets inbrengt, ontvang je punten en die kun je weer gebruiken om iets anders mee te nemen.

Dat puntensysteem is volgens Lydia het geheim van het succes van de ruilwinkel. 'Ik hoorde laatst nog een verhaal van iemand die acht dozen spullen had ingeleverd bij een kringloopwinkel. Ze zag een boekje van € 2,- dat ze leuk vind en zei grappend dat ze dat nu zeker wel mocht meenemen. Maar dat mocht niet. Alles draait daar om geld.'

Op zoek naar winkelruimte

En dat concept spreekt veel mensen blijkbaar aan, want het 'klantenbestand' groeit nog steeds. Inmiddels is de ruilwinkel zelfs verhuisd naar een groter pand waar ze voor een vriendenprijsje mogen zitten. Maar per 1 juli is de huur opgezegd, omdat het pand is verkocht. En dus is de ruilwinkel hard op zoek naar vervangende ruimte. Ze hebben zelfs al een pand op in de wijk Wolfskuil op het oog. Maar zonder subsidie wordt het allemaal wel erg moeilijk.

Van de subsidie moeten huur, gas, licht, water en internet betaald worden. En een minimumloonuitkering voor Lydia Woudenberg, die nu met behoud van uitkering werkt maar daarbij slechts een beperkt aantal uren mag draaien. 'Of ik nou betaald wordt via een subsidie of een uitkering ontvang, het komt toch van belastinggeld. En nu doe ik er tenminste nog iets voor terug voor de samenleving.'

Participatie vergoedingen om huur te betalen

Lydia zit met de handen in het haar. De ambtenaar die haar het slechte nieuws deze week kwam brengen, stelde zelfs voor om mensen via een participatieplaats in dienst te nemen. Van de vergoedingen voor deze mensen kan dan wellicht net de huur opgebracht worden. Maar dan zouden de vrijwilligers waar Lydia alles mee heeft opgezet eruit moeten. 'Dat wil ik mijn ruilfamilie niet aandoen.'

Alle hoop is nu gevestigd op de gemeenteraad van Nijmegen. Paul Eigenhuijsen van de nieuwe partij Voor Nijmegen.NU wil Lydia helpen met een brief voor de inspraakronde van de gemeenteraad. Daar gaat Lydia woensdag 17 mei haar best doen om haar ruilwinkel te redden van de ondergang.