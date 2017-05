Herwijnen is vanaf nu het nieuwe De Bilt

HERWIJNEN - De nieuwe neerslagradar van het KNMI in Herwijnen wordt vrijdagochtend officieel in gebruik genomen. De radar vervangt de radar op de toren van in De Bilt, die niet meer voldeed.

Door de vele hoogbouw in de directe omgeving was het zicht aan de horizon in De Bilt minder geworden. Het KNMI ging op zoek naar een nieuwe plek. De voormalige toren van de luchtverkeersleiding in Herwijnen bleek aan alle eisen van het weerinstituut te voldoen. Het zicht rondom is er beter dan in De Bilt, in de directe omgeving zijn geen hoge gebouwen en ook is er geen hoogbouw gepland.

Jan Rozema van het KNMI:

Iedere bui in kaart brengen

De neerslagradar in Herwijnen vormt nu samen met het onlangs vernieuwde radarstation in Den Helder het nieuwe KNMI-radarnetwerk, waarmee volgens het weerinstituut iedere bui boven Nederland en de Noordzee in kaart kan worden gebracht. Een neerslagradar laat zien waar neerslag valt en hoe intensief die is. Uit een serie beelden kan globaal worden afgeleid in welke richting de buien trekken, wanneer het waar kan gaan regenen of sneeuwen en of de buienactiviteit verandert.

Radarbeelden gebruikt door buienradar

De meteorologen van het KNMI gebruiken de radarbeelden voor neerslagverwachtingen en weerwaarschuwingen. Zij zijn niet de enigen. Onder andere de scheepvaart, luchtvaart en weerbedrijven gebruiken de informatie in hun weerberichten. Zo worden de neerslagradarbeelden op smartphones -bijvoorbeeld buienradar- en in de weerberichten op tv en internet gemaakt op basis van de radargegevens.