Van Australië tot de VS: Kapotte sneakers stuur je naar Roel

NIJKERK - Schoenmaker Roel van Hoff repareert schoenen vanuit de hele wereld. Italianen, Amerikanen en Australiërs. Wereldwijd sturen mensen kapotte en versleten sneakers naar Nijkerk. Waar Roel van de grootse vodjes weer de mooiste schoenen maakt.

In het atelier van de 21-jarige schoenhersteller staan tientallen schoenen. De meeste van het merk Nike. Roel pakt verschillende paren schoenen van het rek. 'Van dit paar heb ik de rand van suède vervangen. Dit paartje krijgt een compleet andere zool. En van deze schoenen zijn de zolen helemaal verpulvert door de ouderdom, die vervang ik en verf ik ook weer op kleur. Ze zijn dan weer helemaal origineel.'

Dure sneakers

Het zijn vooral de handelaren en echte verzamelaars die hun schoenen naar Nijkerk sturen. In de sneakercommunity worden honderden en soms wel duizenden euro's betaald voor schoenen uit oude collecties.

'Dit paar kost 300 euro, dit paar wel een paar duizend. Als ik ze herstel zijn ze weer draagbaar. Ze zijn dan nog meer geld waard, maar dan moet het wel goed gebeuren. Daarom sturen mensen wereldwijd hun sneakers naar mij, omdat ze weten dat ik het beste doe voor de schoen,' zegt Roel terwijl hij zolen onder een paar schoenen lijmt.

Roel is opgeleid tot schoenhersteller. Hiervoor werkte hij ook in verschillende schoenmakerijen, maar nu heeft hij het veel te druk met zijn eigen bedrijf. 'In de schoenmakerij is het echt productie draaien tussen 8:00 en 18:00. Nu heb ik de tijd om bijvoorbeeld tien paar sneakers te herstellen in een hele week, maar dan moet het wel echt heel goed gebeuren.'

Eigen 'Van Hoff' sneakers

Op aanvraag maakt Roel nu ook al handgemaakte sneakers voor klanten. Mensen komen dan langs in Nijkerk, of via Skype of Facetime overlegt hij met mensen hoe de schoen er uit moet komen te zien.

In de toekomst hoopt Roel zijn eigen merk sneakers op de markt te zetten. 'Dat is echt mijn grote droom, mijn eigen sneakers laten produceren in Portugal en dan overal in de winkel.'