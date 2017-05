Voorwaardelijke celstraf geëist voor 'vijf' hennepplanten

ZUTPHEN - Voor de rechtbank in Zutphen is twee maanden voorwaardelijke cel en 120 uur werkstraf geëist tegen Hans Kamperman uit Groenlo. Kamperman wordt ervan verdacht illegaal hennep in zijn bezit te hebben gehad.

De politie nam afgelopen najaar 10 kilo wiet in beslag in het woonhuis van Kamperman. De Groenloër zat twee nachten vast in de cel, terwijl het volgens hem om maar vijf planten met takken van een à anderhalve meter gaat.

Legale wietteelt

Hij zegt dat hij er medicinale wietolie van wilde maken. Die olie wordt onder meer gebruikt door een vriend van hem, die lijdt aan een spierziekte.

Hans Kamperman heeft de rechtszaak in Zutphen aangegrepen om te pleiten voor de legalisering van wietteelt voor medicinaal gebruik. Het Openbaar Ministerie had al voor de rechtszitting gesteld dat het niet aan Justitie is om uitspraken over zo'n legalisering te doen, maar dat dat hoort bij de landelijke politiek.

De rechter in Zutphen doet op 24 mei uitspraak.

