's Nachts pinnen kan niet meer bij Rabobank Graafschap

DOETINCHEM - De buitenpinautomaten van Rabobank Graafschap zijn voortaan nog maar van 7.00 tot 22.00 uur open. Dat bevestigt directievoorzitter Wendy Verlaan. De bank doet dat na een reeks plofkraken in het gebied.

'In de nachtelijke uren wordt er weinig gepind. En deze maatregel beperkt aanzienlijk het risico voor omwonenden en ondernemers', legt Verlaan uit.

Het gaat om de volgende pinautomaten: Doesburg (Kraakselaan), Doetinchem (Terborgseweg), Dinxperlo (Aaltenseweg), 's-Heerenberg (Stadswal), Ulft (Kennedyplein), Varsseveld, Wehl (Blomstraat) en Zelhem (Magnoliaweg).

Persoonlijk letsel

Vorige week werden per direct enkele pinautomaten gesloten vanwege de plofkraken. 'Daarvan gaat die aan De Bongerd in Doetinchem binnenkort weer open', vertelt Verlaan. Ook die aan de Walstraat in Terborg en de Haareweg in Doetinchem wordt weer geschikt gemaakt voor veilig gebruik. Ze zijn alleen overdag open, 's nachts gaan ze beide op slot.

Verlaan wil meer pinautomaten weer in gebruik stellen. 'Maar het moet wel verantwoord zijn als het gaat om veiligheidsoverwegingen. We moeten rekening houden met de materiële schade en het mogelijke persoonlijke letsel.'

