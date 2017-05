De uittips van Esther voor dit weekend: een buitenbioscoop en molens bekijken

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar waar is er wat leuks te beleven? De redactie van UIT met Esther helpt je een handje. Een greep uit het aanbod.

Aspergefestival

Ben je ook zo gek op asperges? Dan organiseert de Lions Club uit Hoevelaken iets leuks voor je. Het Asperge Festival. Het festival wordt georganiseerd op De Brink in Hoevelaken. Er zijn allemaal lekkere aspergegerechten te proeven en ook wordt er geld opgehaald voor het goed doel.

Website Asperge Festival

Buiten film kijken

Het Remigiusplein in Duiven verandert zaterdag in een openlucht bioscoop. De hele dag door worden er op een speciaal groot scherm verschillende films vertoond. Van Nijntje tot Bridget Jones, dus voor ieder wat wils. De toegang is gratis, maar je moet wel je eigen stoel meenemen.

Het programma is terug te vinden op de Facebookpagina BuitenBios Duiven

Hootchie Koe

In Varsseveld kan je dit weekend twee dagenlang genieten van muziek, kunst, poezie en theater bij het Hootchie Koe Festival. Voor de tweede keer wordt het festival georganiseerd. Het festival vindt plaats op het terrein van museumboerderij het Hofshuus.

Website Hootchie Koe

Molens openen deuren

Het hele weekend is het Nationale Molendag. Ruim 900 molens door het hele land zetten hun deuren open. Zo kun je bijvoorbeeld naar Eerbeek waar de enige nog werkende water en oliemolen staat. Of je kunt naar de prachtige Prins van Oranje in Bredevoort of De Koe in Ermelo.

Kijk hier voor het overzicht van de molens

Goed gemutst

In Vorden is dit weekend het Goed Gemutst weekend. Geniet van ambachtelijke kunstenaars en kijk over hun schouder mee hoe het gemaakt wordt. Er worden verschillende producten gemaakt. Denk aan bijenkorfvlechten, keramiek, kantklossen, papierscheppen en schilderijen.

Kijk hier voor meer informatie