Jonge insluiper betrapt in Loerbeek

LOERBEEK - Een insluiper van 16 à 18 jaar is donderdagmorgen ontdekt door de bewoner van een huis in de omgeving van de Stillewaldweg in Loerbeek (gemeente Montferland).

De dader is er met buit vandoor gegaan. De politie heeft niet bekendgemaakt wat hij heeft gestolen. De jongen is blank of lichtgetint en heeft een slank postuur. Hij droeg een grijs vest en een zwart petje. Hij is richting Doetinchemseweg gerend en vervolgens mogelijk in een auto gestapt. De politie heeft een bericht verspreid via Burgernet en hoopt op tips.