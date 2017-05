Waar zit die ontsnapte kerkuil toch? Vandaag laatste poging om 'm te vinden

BOVEN-LEEUWEN - De vermiste kerkuil in Boven-Leeuwen is nog steeds spoorloos. Tijdens een vliegtraining van valkerij Dirondy brak dinsdag het touw los en vloog de vogel weg. Woensdag werd de hele dag uitgekeken naar de uil, maar zonder resultaat.

'Helaas hebben we de kerkuil nog steeds niet gevonden. Gisteren hebben we overdag en tijdens de schemer gezocht' laat Antoinette van Kruijsbergen van de valkerij weten. 'We hebben verschillende meldingen binnengekregen dat de vogel gespot was. Eén melding kwam uit Beneden-Leeuwen. Daar zijn we naartoe gereden maar zagen niets.'

'Vogels trekken vogels aan'

Van Kruijsbergen gaat vandaag nog op zoek naar de uil. Mocht de vogel dan nog niet gevonden worden, dan gaat ze alleen nog maar op meldingen af. 'We maken nog een groot rondje door Boven- en Beneden-Leeuwen en hopen dan toch echt de uil te vinden.'

'In principe zou de kerkuil redelijk dicht in de buurt moeten zijn. Maar als de wind goed staat kunnen er aardig wat kilometers gemaakt worden,' zegt Van Kruijsbergen. 'Ik denk dat de vogel nu meer richting volières trekt, want vogels trekken vogels aan.'

De valkenier hoopt dat de vogel snel wordt gevonden, want de kans dat de uil het niet overleeft wordt steeds groter.

