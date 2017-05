Ruilwinkel moet het doen zonder subsidie

NIJMEGEN - Ruilwinkel Second Hand krijgt in de toekomst geen subsidie meer van de gemeente. Woensdagmiddag had coördinator Lydia Woudenberg een gesprek met de gemeente over het voortbestaan van de winkel. Ze moet nu zoeken naar nieuwe manieren om de benodigde 40.000 euro binnen te krijgen.

In het gesprek met de gemeente werd Woudenberg duidelijk gemaakt dat er teveel initiatieven op wijkgebied zijn die om geld vragen. 'Ze willen ons wel helpen met het zoeken naar een pand, want dan hebben we een onderkomen vanaf 1 juli. Voor de huur van de tijdelijke opvang krijgen we nog wel subsidie', zegt Woudenberg.

