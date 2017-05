Bijna iedereen stemt voor renovatie oostblokflat

APELDOORN - Bijna alle inwoners van de Lindenhove hebben op de ledenvergadering gestemd voor renovatie van de flat in Apeldoorn. 98 procent van de aanwezigen stemde in met het plan.

Het was een van de laatste grote hobbels die genomen moest worden om de 'oostblokflat' Lindenhove te veranderen in een hypermodern gebouw. Initiatiefnemer en voorzitter van de Vereniging van Eigenaren Ton Baas: 'Ik ben echt heel blij dat het gelukt is.'

De renovatie gaat ruim 8 miljoen euro kosten. Dat bedrag wordt deels geleend bij de gemeente Apeldoorn en deels bij banken. De bewoners hoeven geen extra servicekosten te betalen voor die lening, omdat na de renovatie 80 procent energie wordt bespaard. Ook is het gebouw straks duurzaam en is de afschrijving lager.

Er zijn al meerdere Verenigingen van Eigenaren die interesse hebben getoond in zo'n renovatie.

