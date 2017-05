Geen treinen tussen Arnhem en Nijmegen

ELST - Tussen Arnhem en Nijmegen rijden geen treinen. Volgens de Nederlandse Spoorwegen komt dat door een persoon op het spoor.

Er rijden ook geen treinen tussen Arnhem en Tiel. Hoe lang de verstoring van het treinverkeer gaat duren is nog niet duidelijk, maar in elk geval tot 11 uur. Reizigers tussen Nijmegen en Utrecht moeten via 's-Hertogenbosch rijden. Het reizigersverkeer tussen Arnhem en 's-Hertogenbosch moeten via Utrecht reizen.