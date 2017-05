Al urenlang hommeles op spoor Arnhem-Nijmegen

ELST - Tussen Arnhem en Nijmegen rijden donderdagochtend voor de tweede keer geen treinen. Nu is er sprake van een seinstoring.

De verwachting is dat de storing in elk geval tot 13.00 uur gaat duren. Reizigers tussen Utrecht en Nijmegen moeten omreizen via Den Bosch en treinreizigers tussen Arnhem en Den Bosch via Utrecht. De extra reistijd kan oplopen tot drie kwartier. Ook de treinverbinding tussen Arnhem en Tiel is getroffen door de seinstoring.

Eerder donderdagmorgen werd het treinverkeer tussen Arnhem en Nijmegen stilgelegd vanwege een persoon op het spoor. Die persoon is door de politie aangehouden, waardoor de treinen om kwart over tien weer konden gaan rijden.