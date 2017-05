A28 afgesloten vanwege ongeval

News United / Stefan Verkerk

WEZEP - De A28 Amersfoort-Zwolle is tussen 't Harde en Wezep afgesloten vanwege een ongeval. Het verkeer wordt over de vluchtstrook geleid. Naar verwachting is de weg rond 11.00 uur weer vrij.

Rond 10.05 uur stond er een file van 5 kilometer. Het is niet bekend of bij het ongeluk gewonden zijn gevallen. Het verkeer wordt ter hoogte van knooppunt Hoevelaken omgeleid. Verkeer richting Zwolle volg Apeldoorn (A1, A50).