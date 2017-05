Volleybalster Stoltenborg wil naar Italië

ULFT - Topvolleybalster Femke Stoltenborg wil graag spelen in de Italiaanse competitie. De uit Harreveld afkomstige Oranje-speelster zit op het moment nog zonder club, omdat eerst de periode met het nationale team aanbreekt.

'We hebben altijd het zomerseizoen met het nationale team, dus dat komt er nu eerst aan', vertelt Stoltenborg tegen REGIO8. 'Dan hebben we het EK in september en oktober, daarna komt er een nieuwe club.'

Welke club dat gaat worden is voor haar nog niet duidelijk, maar de competitie in Italië trekt haar wel. 'Ik wil wel heel graag een keer een jaar in Italië spelen. Een mooie cultuur, mooi land en een hele goede volleybalcompetitie. Dus dat lijkt me wel heel leuk voor ergens in de komende jaren.' Eerder speelde de spelverdeler al een jaar bij Volley 2002 Forlì in Italië.

Stoltenborg kwam afgelopen seizoen uit in de Duitse competitie, voor de Ladies in Black uit Aachen. 'Die competitie ligt me zeker wel, alles is daar heel goed geregeld.' De Nederlandse competitie is voor de 25-jarige Harreveldse nog geen optie. 'Misschien uiteindelijk wel, maar in eerste instantie nog even niet.'



Foto: REGIO8