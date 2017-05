OLDEBROEK - Een verwarde man van 39 jaar die sinds de nacht van woensdag op donderdag werd vermist in Oldebroek, is weer terecht.

De man is ruim zes uur vermist geweest. De politie had een Burgernetbericht verstuurd in de hoop om hem te vinden. Het is onduidelijk of hij daardoor gevonden is.

Volgens de politie gaat de hulpverlening voor de man worden opgestart.