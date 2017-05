Negen deelnemers Songfestival kwamen uit Gelderland, ken jij ze nog?

ARNHEM - Het is weer die week van het jaar voor fans van het Songfestival. Namens Nederland proberen de zusjes van O'G3NE de editie van dit jaar in Kiev te winnen. Maar eerst is er vanavond de halve finale.

We deden precies 58 keer mee aan het Songfestival, met in totaal 83 personen. De meeste deelnemers kwamen uit de provincies Noord- en Zuid-Holland, blijkt uit cijfers van songfestivalvisie.nl. De site zette op een rijtje waar de zangers en zangeressen die meededen aan het Songfestival zijn geboren.

Daaruit blijkt dat ze in Drenthe, Flevoland, Groningen en Zeeland nog steeds wachten op hun eerste deelnemer aan het Songfestival. Van de 83 deelnemers kwam er helemaal niemand uit die provincies.

Waar staat Gelderland dan? Op plaats 3, met 9 deelnemers. Dit zijn ze allemaal:

1962: Theo Rekkers (De Spelbrekers) - Katinka

Mooie zwart-wit beelden uit 1962, toen Theo Rekkers uit Valburg een optreden gaf met Huug Kok in de formatie De Spelbrekers. Nationaal was het een succes, maar Europees was het niet best. Hun lied Katinka eindigde als allerlaatste.

Rekkers en Kok waren achter de schermen succesvol als managers van André van Duin. Rekkers overleed in 2012.

1970: Hearts of Soul - Waterman

Het O'G3NE van Gelderland zouden we ze kunnen noemen: de zusjes Maessen. In 1970 deden Bianca, Patricia en Stella uit Harderwijk mee als Hearts of Soul, met het nummer Waterman. Het optreden werd gewaardeerd met een zevende plaats.

2000: Linda Wagenmakers - No goodbyes

Genoeg stof om over na te praten bij Linda Wagenmakers uit Arnhem. In 2000 stond ze op het podium in een, ja wat eigenlijk? Gigantisch was het juiste woord voor een lap stof va deze omvang. Ze had het zo'n 45 seconden aan, daarna kwamen er ineens dansers onder het kleed vandaan en ging Linda verder in een nauwsluitender stofje. Het publiek beloonde haar met een dertiende plaats.

2003: Esther Hart - One More Night

Hij beklijfde niet echt, de inzending van de in Epe geboren Esther Hart. Een beetje gemiddeld, vond ook het publiek. Hart stond aan het eind van het Songfestival op de dertiende plek in een veld van 26 deelnemers.

De jury in Riga gunde haar nog wel The Best Artistic Performance Award.

2009 - De Toppers - Shine

Hoe Gelders is Jeroen van der Boom nog? Dat is de grote vraag, maar feit blijft dat hij in Nijmegen is geboren. In 2009 ging hij met zangmaatjes Geer en Goor naar het Songfestival. Het lied Shine was geen beste beurt.

In de halve finale kregen de stralende vrienden precies elf punten, waarvan tien uit Albanië. Veel te weinig om door te gaan naar de eindstrijd.

2010: Sieneke - Ik ben verliefd (Sha-la-lie)

Vader Abraham stuurde in 2010 de 18-jarige Sieneke uit Nijmegen naar het Songfestival. Veel goede bedoelingen en een draaiorgel verder bleek dat Europa daar niet op zat te wachten. Voor het tweede jaar op rij sneuvelden we in de halve finale. Sieneke eindigde als veertiende.

2014: Waylon (The Common Linnets)

Wat waren ze leuk samen, Ilse DeLange en de Apeldoornse Waylon. Met Calm after the storm hadden we voor het eerst sinds mensenheugenis weer een podiumplaats. We weten hoe het afliep: de storm moest nog komen. In de media bleef het vrij netjes, maar achter de schermen was het slaande ruzie tussen Ilse en Waylon.

Tot slot nog een eervolle vermelding voor Maywood, bestaande uit het zangduo Alie en Doetie de Vries. Ze ontbreken in deze lijst omdat ze niet in Gelderland zijn geboren, maar tijdens hun optreden op het Songfestival van 1990 woonden ze in Bergharen. Ook dit duo kreeg overigens mot, een voortslepende ruzie die nog steeds de achterklappagina's haalt.