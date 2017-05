Eindexamens, stakende postbodes en Canada-viering in Apeldoorn. Dit is het nieuws van donderdag 10 mei

ARNHEM - De eindexamenstress giert ook vandaag door de lichamen van tienduizenden middelbare scholieren. In Arnhem en Nijmegen leggen postbodes hun werk neer en in Apeldoorn wordt het 150-jarige bestaan van Canada gevierd. Dit is het nieuws van donderdag 10 mei.

Eindexamens, deel 2

Ook vandaag zweten middelbare scholieren in Gelderland en de rest van Nederland peentjes. Voor het vmbo-gt staat er voertuigentechniek op het programma. Het vwo maakt zich in de ochtend op voor kunst, beeldende vorming, dans en drama. 's Middags staat er voor die groep M&O (management en organisatie) op het programma. De havo-scholieren moeten aan de slag met Nederlands.

Stakende postbodes

Zeker 50 postbodes en -voorbereiders van PostNL in Arnhem leggen deze ochtend hun werk neer. Ze hopen hiermee een betere reisvergoeding af te kunnen dwingen. Sinds er vorig jaar augustus brand uitbrak op de locatie in Nijmegen, werken de medewerkers noodgedwongen in Arnhem. Hun extra reistijd en reiskosten krijgen ze echter niet langer vergoed. Door de staking wordt er in de regio Arnhem-Nijmegen mogelijk minder post bezorgd.

Canada in Apeldoorn

Het is dit jaar 72 jaar geleden dat Apeldoorn door de Canadezen werd bevrijd. Sindsdien hebben beide plekken een bijzondere band met elkaar. Canada viert in 2017 dat het land 150 jaar bestaat. En vanwege die band staat ook Apeldoorn stil bij dit heuglijke feit. Zo wordt er op het Marktplein een grote muzikale show gehouden. Speciale gasten zijn de regimenten van de 48th Highlanders of Holland Pipes and Drums én de Seaforth Highlanders. Beide regimenten waren nauw betrokken bij de bevrijding van Apeldoorn in de nacht van 16 op 17 april 1945.