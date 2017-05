Scooterrijder vlucht en strandt in prikkeldraad

EERBEEK - De politie in Eerbeek heeft na een korte achtervolging een scooterrijder kunnen aanhouden. De man bleef met zijn voet in het prikkeldraad hangen.

Agenten zagen hem maandag rond 21.30 uur over de Stuijvenburchstraat rijden, meldt de politie twee dagen later. Het viel ze meteen op dat er een kartonnen kentekenplaat op de scooter zat. De scooterrijder weigerde te stoppen voor de politie, die vervolgens de achtervolging inzette.

Op een gegeven moment stopte de bestuurder en hij ging te voet verder. Hij kwam niet ver: hij zag een prikkeldraad over het hoofd en bleef met zijn voet hangen. Het was vervolgens een koud kunstje om hem in te rekenen.

De scooterrijder heeft diverse processen-verbaal gekregen, voor in totaal zo'n 700 euro.

Een omstander heeft een deel van de achtervolging gefilmd (in de app werkt de video mogelijk niet, ga dan naar de mobiele pagina):