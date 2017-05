Nijmegen wil niet de portemonnee trekken voor noodlijdend Valkhof museum

NIJMEGEN - De Nijmeegse politiek is niet van plan om nu al de portemonnee te trekken voor het Valkhof museum. In twee rapporten in opdracht van de gemeente Nijmegen staat dat er geld bij moet en dat de gemeente het gebouw mogelijk in eigendom moet nemen.

Puinhoop

De conclusies uit de twee rapporten liegen er niet om: bij het Valkhof museum is het zowel financieel als organisatorisch een puinhoop. Wethouder Bert Velthuis: 'Ja, als ik zo eens door de rapporten kijk dan kan één ding gezegd worden. Er zal in de toekomst echt het nodige moeten gebeuren.'

Combinatie tussen stadsmuseum en Kunsthal

De opstellers van het rapport zien zelf het meest in een toekomst waarbij het Valkhof museum een combinatie wordt tussen een stadsmuseum dat zich terugtrekt op Nijmeegse thema's en een soort Kunsthal met grote tentoonstellingen die zorgen voor veel publiek.

Extra geld nodig

Dan moet er wel minimaal acht ton en maximaal een miljoen euro aan subsidie bij. Het museum leunt nu al voor 90 procent van de opbrengsten leunt op de gemeente (jaarlijks 2,1 miljoen per jaar) en de provincie (1,4 miljoen per jaar).

'We er gaan niet op voorhand een miljoentje bijleggen'

In Nijmegen zijn ze vooralsnog niet van plan om de portemonnee te trekken voor dat extra geld. Wethouder Velthuis: 'Ik vind het te vroeg om te zeggen van: de gemeente gaat daar geld bij leggen.' Een zo denken de raadsfracties er eigenlijk ook over. Hans van Hooft, fractievoorzitter van coalitiepartij SP : 'We er gaan niet op voorhand een miljoentje bijleggen. Laten ze eerst maar eens de interne handel en wandel op orde krijgen.' En Noël Vergunst van coalitiepartner GroenLinks: 'Ik denk niet dat we dat gaan doen in Nijmegen.' Vergunst wijst erop dat museum Het Valkhof zelf slechts 10 procent van de inkomsten binnenhaalt. 'Andere culturele instellingen halen meer eigen inkomsten op.'

'Valkhof hoort bij oudste stad'

De meeste fracties zien wel het belang van museum Het Valkhof voor Nijmegen. D66 fractievoorzitter Tobias van Elferen: 'Dit museum hoort wel bij de tiende stad van Nederland.' En Rosalie Thomassen van Stadspartij DNF sluit zich daarbij aan. 'Dit museum is belangrijk voor de oudste stad van Nederland. Het museum moet de kansen om dat verleden te tonen aangrijpen en daar ontbrak het de afgelopen jaren misschien een beetje aan.'

'Soort stadiontoestanden'

Een andere suggestie van de rapport opstellers is dat Nijmegen het gebouw in eigendom krijgt en zo ook de hypotheeklast en de onderhoudskosten draagt. Bij elkaar bijna zo'n 1 miljoen per jaar. Maar ook daar staan de raadsfracties niet om te springen. Hans van Hooft verwijst naar de situatie met het Goffertstadion dat ook eigendom is van de gemeente en waarvoor NEC huur betaalt. 'Dan moet het Valkhof huur gaan betalen en vervolgens kunnen ze dat niet betalen. Dan krijg je een soort stadiontoestanden.'

'Vestzak, broekzak'

Noël Vergunst wijst juist naar de omgekeerde situatie bij filmhuis LUX dat juist graag het pand in eigendom zou krijgen omdat ze nu zo aanhikken tegen de huur van zo'n 1 miljoen euro per jaar. Vergunst: 'Dus het is vestzak, broekzak.'

In elk geval willen de raadsfracties eerst een goed debat voeren over de rapporten rondom het museum. Wethouder Velthuis verwacht dat het zeker een half jaar duurt voordat duidelijk is welke kant het opgaat met museum Het Valkhof.