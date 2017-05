Vitesse-supporters gerustgesteld: ook bekerwinst in jubileumboek

ARNHEM - Een boek over de geschiedenis van Vitesse is natuurlijk niet compleet zonder de bekerwinst van anderhalve week geleden. Daarom werden er in het jubileumboek 'Elke dag Vitesse' snel nog drie pagina's toegevoegd hierover. Vrijdag wordt het resultaat gepresenteerd in het supportershome van de Arnhemse eredivisieclub.

'Het zou natuurlijk een raar verhaal zijn: geen aandacht besteden aan de bekerwinst in het jaar dat je 125 jaar bestaat én er een boek over de geschiedenis van je club uitkomt', vertelt auteur Ferry Reurink. 'We hebben daarom de laatste drie bekerrondes van dit seizoen toegevoegd.'

Oorspronkelijk zou het boek 366 verhalen bevatten. Voor elke dag op de kalender (ook 29 februari) koos Reurink een wedstrijd uit die Vitesse die dag speelde. Met de toevoeging van het trio extra verhalen omvat het jubileumboek nu 369 verhalen.

Bekerfinale

Welk verhaal is Reurink nog het meeste bijgebleven? 'Dat zijn er een heleboel. Uiteraard de bekerfinale. En ook de UEFA Cup-zege op Dundee United in 1990. Anderhalf seizoen daarvoor speelden we nog in de eerste divisie. En nu wonnen we met 4-0 in Schotland.'

Vitesse verzekerde zich anderhalve week geleden in de Kuip van de eerste prijs in de geschiedenis. In de finale van de KNVB Beker versloegen de Arnhemmers AZ met 2-0. Ricky van Wolfswinkel maakte beide doelpunten.

