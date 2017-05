Vermiste Doetinchemmer is terecht

Foto: ANP

DIDAM - Een man uit Doetinchem die werd vermist, is in goede gezondheid aangetroffen in de buurt van Didam. Dat meldt de politie.

De man van 53 is dankzij tips via sociale media en Burgernet gevonden. Een grote groep agenten was naar de man op zoek gegaan. Er werd onder meer een politiehelikopter ingezet.