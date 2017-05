Hoe moet al dat zand nou weg uit Beuningen?

DEEST - Het transport van de zandwinning van Beuningen naar Nijmegen zal waarschijnlijk toch met vrachtwagens gebeuren. Alternatieven zoals een zandtransportband of transport per buis blijken in elk geval niet haalbaar. Transport per vrachtwagen zien ze in de Waalstad eigenlijk niet zo zitten.

Groot was de opluchting in Beuningen toen de Raad van State vorig jaar definitief besloot dat de zandwinning bij Winssen en Deest door mocht gaan. Na 28 jaar soebatten kon Beuningen eindelijk beginnen met de zandwinning.

Maar nu is de vraag hoe al dat zand terechtkomt in Nijmegen, waar het voor verder transport op schepen wordt overgeladen. Het afgelopen jaar is de haalbaarheid van een zandtransportband langs de A73 en het Maas-Waaskanaal onderzocht, maar de technische uitvoerbaarheid, de landschappelijke inpassing en de noodzakelijke milieumaatregelen maken dit zeer duur.

Dreigen met vertrek met berg zand voor de deur

Bedrijven bij de Westkanaaldijk zitten er ook niet op te wachten. Geneesmiddelenproducent Synthon dreigde vorig jaar zelfs te vertrekken als er 'jarenlang een berg zand voor de deur kwam'. Zand zou catastrofaal zijn voor de cleanrooms in de labaratoria. In februari van dit jaar gaf Nijmegen aan Beuningen door dat zij een een zandtransportband over Nijmeegs grondgebied niet haalbaar acht.

Beuningen onderzocht ondertussen ook alternatieve routes en zelfs de mogelijkheid van transport per buis. Maar ook die opties bleken niet haalbaar.

Nijmegen stapt af van eerder verzet

Nijmegen zei eerder ook al dat het geen voorstander is van transport per vrachtwagen. Maar het bestuur van de Waalstad is nu toch bereid om met de gemeente Beuningen te kijken naar mogelijkheden van afvoer over de weg. Beuningen heeft beloofd om zo goed de belangen van inwoners en bedrijven van inwoners in beide gemeenten zo goed mogelijk te behartigen.

Beuningen onderzoekt nu samen met Nijmegen hoe transport over de weg het beste kan worden ingepast. Daarbij letten ze op milieuaspecten (o.a. CO2-uitstoot, fijnstof), mobiliteit, gevolgen voor omwonenden/aanliggende bedrijven en financiën. Naar verwachting komt hier in de zomer meer duidelijkheid over.