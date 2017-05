'Ik vond het enig'; ouderen genieten van 'zangduo' Jan de Hoop - Willeke Alberti

ARNHEM - De ouderen van woonzorgcentrum Vreedenhoff in Arnhem konden hun geluk niet op. Willeke Alberti trad daar woensdag op. En of het nog niet genoeg was, kregen ze ook nog een duet van haar met Omroep Gelderland-radiopresentator Jan de Hoop voorgeschoteld.

'Het was leuk. Soms herinnerde ik me ook nog de woorden en kon ik zo meezingen', vertelt bewoner Jannie-Rietman Stokreef. 'Ik vond het ook enig', vult Coos Wesselo aan. Ook zij woont in het zorgcentrum. 'Ik had niet gedacht dat ik dit ooit nog zou meemaken.'

Het idee voor het duet ontstond tijdens de voorbereidingen van Jan de Hoop op het RTL Ontbijtnieuws. 'Tijdens het schminken zingen mijn visagiste en ik altijd 'Omdat ik zoveel van je hou'. Ik heb het toen op Twitter gezet en erbij gezegd dat ik het liedje graag een keer met Willeke wil zingen. Zij zei toen: laten we dat doen!', aldus De Hoop.

'Willeke is een schat'

Woensdag was het zover en bracht Willeke Alberti een gedeelte van haar repertoire ten gehore. Tijdens het optreden kwam Jan de Hoop op het podium en zong hij het duet met haar. 'Ik ben geen zanger en vond het vooral heel leuk om te doen. Willeke is een schat van een mens', vertelt hij na afloop.

Ook Willeke Alberti is te spreken over het duet: 'Het is zo'n leuke man. Hij doet hartstikke zijn best. Het is geen makkelijk liedje, maar hij heeft het goed gedaan. Ik vond het sowieso erg leuk en het publiek ook.'

Jan de Hoop over zijn duet met Willeke, op Radio Gelderland: