A15 vrij na kettingbotsing; nu file in andere richting

METEREN - Een ongeluk met zes auto's op de A15 heeft woensdagmiddag ervoor gezorgd dat de snelweg Gorinchem-Nijmegen urenlang dicht zat tussen knooppunt Deil en Wadenoijen. Rond 18.45 uur was de weg weer vrij.

De VID zegt dat er een kettingbotsing is gebeurd. Niet duidelijk is of er gewonden zijn. Verkeer achter het ongeluk kon alleen over de vluchtstrook langs het ongeluk. Tussen Deil en Wadenoijen stond maximaal 7 kilometer file.

Ook de andere kant op staat inmiddels een fikse file door kijkers, tussen Tiel en Geldermalsen. Bovendien ontstond daar een ongeluk. Daardoor is de rijbaan tussen Tiel-West en Wadenoijen afgesloten. Het verkeer wordt om de plaats van het ongeval geleid.