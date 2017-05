A15 dicht na kettingbotsing: file groeit snel

METEREN - Een ongeluk met zes auto's op de A15 zorg ervoor dat de snelweg tussen Gorinchem en Nijmegen dicht zit.

Volgens de VerkeersInformatieDienst (VID) is er een kettingbotsing gebeurd. Niet duidelijk is of er gewonden zijn.

Tussen Deil en Wadenoijen staat rond 17.20 uur 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is meer dan een half uur en de file wordt snel langer.

Verkeer achter het ongeluk kan alleen over de vluchtstrook langs het ongeluk.