Alweer een nieuwe brug voor Nijmegen

NIJMEGEN - Nijmegen heeft er weer een brug bij. Een bruggetje over het verlengde Zeumke in de Stadswaard. Dat is een soort mini-nevengeul aan de centrumzijde van de stad, dicht bij de oude Waalbrug.

Vlak bij het nieuwe bruggetje ligt een andere Nijmeegse brug: het Ooijpoortbruggetje over t Meertje, opgeleverd in 2013. Via dat bruggetje kom je in een paar minuten bij de splinternieuwe.

De zevenjarige Sebastiaan Sap uit Gave bedacht de winnende naam voor de nieuwe brug. Het Zeumplankje. En die naam mocht 'ie dan natuurlijk ook zelf onthullen.

Nijmegen bruggenbouwer

Het aantal bruggen bij de Waal is de afgelopen jaren snel gegroeid. De oude Waalbrug is nummer één natuurlijk. Dan is er de spoorburg en de nieuwe stadsbrug De Oversteek. Dat zijn er met de bruggetjes in de Stadswaard al vijf.

En bij nevengeul de Spiegelwaal zijn er ook nog eens twee bij gekomen: de Lentloper en de Zaligebrug. Dan zijn het er al zeven. Als fietsbrug de Snelbinder, die in 2004 tegen de spoorbrug is geplakt, als aparte brug wordt meegeteld, zijn het er zelfs acht.