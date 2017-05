Nieuwe boswachter wil 'meer mensen het bos in lokken'

RUURLO - Jong en oud het bos in krijgen. Dat is het doel van de nieuwe boswachter in de Achterhoek; Hielke Alsemgeest. De jonge boswachter van Staatsbosbeheer vindt dat te weinig mensen nog genieten van de natuur.

Staatsbosbeheer heeft verschillende boswachters, de één doet het beheer de ander is voor ecologie. Hielke is een zogenoemde boswachter 'publiek' en die was ook hard nodig in de Achterhoek. 'Ja, de boswachter publiek houdt contact met de mensen, beantwoordt vragen en probeert meer mensen bij de natuur te betrekken.'

Helemaal los

Tot voor kort was Alsemgeest docent Biologie. Heel handig voor zijn nieuwe functie: 'Het is de bedoeling dat ik ook heel veel ga doen aan educatie voor jongeren in de Achterhoek, dat is er nog niet genoeg. ' Hij vindt dat jongeren tegenwoordig veel te weinig naar buiten gaan. 'Ook volwassenen hoor. Veel mensen gaan niet naar het bos, gewoon om er 'te zijn'. Terwijl dat heel fijn is. 'De leerlingen die hij eerder wel eens meenam naar het bos gingen vervolgens 'helemaal los', vertelt hij enthousiast. 'Ze leren er veel van en namen van alles uit het bos mee naar school. '

Bij Hielke is de liefde voor de natuur er met de paplepel in gegoten. 'Mijn ouders waren allebei bioloog, dus de appel valt niet ver van de boom'. In het bos vindt hij rust, bovendien geniet hij van alle seizoenen: 'De natuur verandert continu. In deze tijd van het jaar is het bos op zijn mooist... '

Geen hek

Hoe hij precies meer mensen naar het bos wil lokken, kan hij nog niet zeggen: 'Ik heb daar natuurlijk wel ideeën over, maar ik moet natuurlijk ook overleggen wat de mogelijkheden zijn.' Bovendien moet het de natuur geen schade aandoen. 'Maar een hek er omheen zetten is ook niet de bedoeling. Iedereen moet kunnen genieten van de natuur. Als je maar goede afspraken maakt.'