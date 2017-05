Wat zijn dat toch voor vreemde tekens op muren en sloten?

PUTTEN - Is het 't werk van inbrekers? Of is er iets anders aan de hand? Op zeker drie huizen in Putten zijn geheimzinnige tekens aangetroffen. Bewoners denken dat dit het werk is van dieven. Ze hebben de politie ingelicht.

Via de WhatsApp-groep Buurtveilig Putten waarschuwen bewoners elkaar. In alle gevallen gaat het om een kruisje dat op de woning is aangebracht. De ene keer op de muur bij de voordeur, de andere keer bij het slot van de achterdeur.

Een bewoonster aan de Gebbekuillaan stuitte woensdagmiddag op het kruisje. Het zit haar niet lekker. 'Het is niet zo'n fijn gevoel als je zo'n teken op de muur vindt.' Een kruisje staat voor 'anti-diefstal', heeft ze begrepen. 'Niet inbreken. Omdat we honden hebben.' Ook de bewoners van de andere twee huizen waar de tekens zijn gevonden, hebben honden.

De bewoonster heeft de politie gebeld. 'Die vroeg of we de tekens konden verwijderen. Dat hebben we gedaan. En of we het vanavond in de gaten willen houden. Als we het niet vertrouwen, kunnen we bellen.'

Politie houdt oogje in het zeil

De politie houdt voor de zekerheid een oogje in het zeil, zegt woordvoerder Ruud Visser. 'Omdat we de betekenis ervan niet kunnen duiden. Het blijft giswerk. Er wordt ook wel gezegd dat het een broodjeaapverhaal is.'

Visser denkt niet dat er een dievenbende in Putten actief is. 'Maar het is ook niet de bedoeling dat grappenmakers voor onrust zorgen.'

Tekens 'absolute onzin'

Onderzoeker Peter Burger van de Universiteit Leiden zei vijf jaar geleden al tegen Omroep Gelderland dat het 'absolute onzin' is dat dieven op huizen tekens plaatsen om collega's informatie te geven over wat er bijvoorbeeld te halen is.

Burger zegt dat dit soort verhalen al 500 jaar de ronde doen en dat er geen enkel bewijs voor is. 'Het moet nog gebeuren dat er een inbreker wordt gepakt die een krijtje op zak heeft.'

Volgens Burger komt het inderdaad voor dat er tekens op huizen worden gezet, maar dit is niet het werk van het dievengilde. 'Als je heel goed kijkt, dan vind je van alles op je huis. Dat wordt gedaan door krantenbezorgers, kabelleggers en kinderen', zei Burger destijds.

